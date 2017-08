Novità in vista sul fronte fiere. L'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini ha annunciato un bando da oltre 1,4 milioni di euro per sostenere e accompagnare il rilancio delle fiere in Lombardia. E contributi a fondo perduto fino a 140.000 euro per cofinanziare progetti di innovazione, promozione e sviluppo delle manifestazioni, ma anche la cooperazione e l'aggregazione tra gli operatori. L’apertura è fissata per il prossimo 11 settembre.

