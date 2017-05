Gentile presidente, noi mamme siamo sempre un po’ in ansia sul tema della meningite. Troppi sono stati i casi che hanno colpito bambini e ragazzi. Adesso abbiamo appreso che anche dai pediatri si potrà fare la vaccinazione. Quali sono le modalità?

Mara, una mamma di Merate.

Gentile Mara, proprio questa settimana è stato chiuso l'accordo con i pediatri di libera scelta. Dal mese di giugno potranno somministrare nei propri studi i vaccini contro il meningococco offerti in copagamento da Regione Lombardia. Come avrà letto, come Regione siamo molto dispiaciuti che non sia stata raggiunta l'intesa anche con i medici di medicina generale e apprezzo la disponibilità manifestata dalla Fimmg, purtroppo non sufficiente per chiudere positivamente anche con loro la trattativa. Entro il 1° di giugno le Ats raccoglieranno le adesioni dei singoli pediatri che entro il 15 giugno potranno iniziare a somministrare l'offerta vaccinale a tutti i bambini e ragazzi fino ai 14 anni. Stiamo inoltre verificando, con l’assessore Giulio Gallera, la possibilità di chiudere accordi aziendali tra le singole Ats e i medici di medicina generale, che dovranno essere siglati sempre entro il 15 giugno. Attraverso il coinvolgimento dei pediatri contiamo di snellire le liste di prenotazione ora bloccate per indisponibilità di posti. In ogni caso, sempre entro il mese di giugno provvederemo comunque a implementare le ore messe a disposizione dagli ambulatori attivati ad hoc dalle nostre Asst, al fine di poter riaprire le agende per le prenotazioni e dare la possibilità a chi lo desidera di sottoporsi alla vaccinazione.

