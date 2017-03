A marzo si comincia a respirare aria di primavera, ci si scopre con maggior facilità, mentre le temperature un po' più tiepide invogliano alla passeggiata. E' il momento in cui le persone che tengono a se stesse cominciano a guardarsi allo specchio con un più di attenzione scoprendo, talvolta, antiestetici accumuli di adipe nei punti critici del corpo. Che fare per attenuarli o eliminarli ristrovando la linea perduta a causa della vita sedentaria e dei piatti ipercalorici dell'inverno? A risponderci è Letizia Pirovano di Aurea Fitness di Lecco che offre a ogni iscritto la possibilità di allenarsi con il personal trainer, seguendo un piano personalizzato studiato in base alle esigenze e alle possibilità di ciascuno. «A inizio primavera quello del dimagrimento è senza dubbio uno dei problemi più sentiti da chi ha a cuore il proprio stato di forma. E' un tema importante che non riguarda solo l'estetica della persona, ma soprattutto la sfera della salute, del benessere e della gioia di vivere. Niente paura, però, perché è sempre possibile porre rimedio al problema. In primo luogo, bisogna cambiare stile di vita passando a un regime alimentare più sano che tenga sotto controllo gli apporti calorici privilegiando frutta e verdura e mantenendo il quantitativo di proteine animali in linea con le esigenze dell'attività fisica praticata. Quindi, è necessario incominciare a effettuare attività fisica, ricordando che l’eccesso di attività aerobica è da considerarsi inutile. Il personal trainer, in questo contesto, può offrire un contributo determinante per il raggiungimento dei risultati desiderati preparando un piano d'allenamento personalizzato dopo aver analizzato l'entità della massa di adipe e la sua distribuzione grazie alla bioimpedenziometria di cui Aurea Fitness dispone. Durante le sedute, lavorando anche sul battito cardiaco grazie al cardiofrequenzimetro, sarà possibile eseguire gli esercizi al giusto ritmo,attivando i meccanismi che permettono al nostro organismo di bruciare i grassi. A questo punto, il risultato è pressoché sempre centrato. Se il desiderio è quello di arrivare alla prova costume senza un filo di ciccia... questo è il momento giusto per cominciare a impegnarsi». Moderno e accogliente Aurea Fitness vi aspetta nella sede di via L. Da Vinci 11 (Tel. 0341.353524) dove i personal trainer ricevono su appuntamento. Ampio parcheggio a disposizione della clientela.

