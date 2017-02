Volete degustare le migliori specialità preparate con Farina Intera®?

Dal 12 al 15 febbraio prossimi il Panificio Stucchi Elena di Lecco e Calolziocorte vi aspetta al Ristorexpo di Erba dove proporrà gustosi assaggi di pane, pizze, dolci e focacce preparate con la benefica farina prodotta dall'ormai celebre Molino Colombo.

«Saremo lì insieme ad altri colleghi proprio per illustrare i vantaggi di questo prodotto - spiegano i responsabili - Farina Intera®, infatti, merita di essere sempre più diffusa per via dei suoi contenuti benefici capaci di coniugare in una farina bianca tutti i vantaggi di quella integrale. In un mondo dove le malattie cardiovascolari, dell'apparato intestinale e il diabete sono sempre più diffusi, è bene cominciare a prestare maggiore attenzione al nostro stile di vita.

Ebbene, grazie a Farina Intera®, la salute può cominciare a tavola, mantenendo inalterato il gusto del buon pane».

Panificio Stucchi, infine, vi aspetta nei suoi due negozi per farvi assaggiare tre nuovi tipi di pane: «Sono il Garten, l'Edelweiss e il Bayern, prodotti con farine tedesche di cereali diversi. Dal gusto piacevole stanno ottenendo un buon riscontro da parte della clientela».

Per acquistare il pane preparato con Farina Intera® il Panificio Stucchi Elena è a Lecco, in piazza XXV Aprile, 2, nonché a Calolziocorte, in C.so Dante, 1.

Telefono 0341 641496

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Lecco"

Edizione digitale