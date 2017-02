Trasmittanza, in Lombardia si cambia. Con l’arrivo del 2017 la Regione ha modificato i parametri di trasmittanza termica per i serramenti, rendendoli più severi sia per la riqualificazione energetica degli edifici che per le nuove costruzioni.

Cosa significa? In quest’ultimo caso servirà installare serramenti con un valore di 1.40 W/m2K per la zona climatica E (anche in caso di riqualificazione) e di 1.10 W/m2K per la zona F (1.00 W/m2K per la riqualificazione). Ed ora chi ha bisogno di nuovi serramenti dovrà fare parecchia attenzione: serviranno dunque infissi più performanti e bisognerà diffidare di chi potrebbe alterare i parametri «in vetrina» rendendoli a norma di legge ma senza poi modificare effettivamente il prodotto venduto.

Per andare sul sicuro la soluzione è molto semplice: basta affidarsi a Valsecchi Serramenti. L’ormai storica azienda di Calaloziocorte è sinonimo di affidabilità e credibilità e da sempre utilizza esclusivamente prodotti di altissima qualità, affidandosi rigorosamente al made in Italy. In questo modo è possibile infatti ottenere risultati di livello, sia in termini di risparmio energetico che di qualità dell’abitare.

Infine facciamo un passo, andando a spiegare che cosa s’intende con il termine trasmittanza termica: è il flusso di calore medio che passa, per metro quadrato di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti a temperatura diversa. Si utilizza perché è necessario che gli elementi che costituiscono l’involucro edilizio abbiano un basso valore di trasmittanza: in questo modo si minimizza la dispersione di calore, obiettivo principe del risparmio energetico. Per concludere va ricordato che Valsecchi Serramenti offre consulenza gratuita proponendo la miglior soluzione in base alla situazione.

Per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito www.valsecchiserramenti.it, chiamare lo 0341.643109, oppure recarsi direttamente a Calolziocorte, in via Locatelli 1.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Lecco"

Edizione digitale