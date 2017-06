É possibile avere temperatura e luce ideali in tutte la stagioni? La risposta ovviamente è sì, grazie al vetro «Quattro Stagioni». É Alberto Valsecchi a spiegare di che cosa si tratta: «Le eccellenti proprietà di controllo solare e di isolamento termico fanno del vetro “Qst” la soluzione perfetta per un vero comfort durante tutto l’anno - ha spiegato il titolare di Valsecchi Serramenti - è un vetro selettivo magnetronico, realizzato combinando diversi strati di ossidi metallici che vengono depositati sul vetro». É poi interessante andare a scoprire i tanti vantaggi per ciascuna stagione che si possono avere utilizzando il vetro «Quattro Stagioni». Partiamo dalla primavera: «Con il vetro “Qst” non ci si deve più preoccupare degli improvvisi cambiamenti di clima, le vetrate isolanti offrono notevoli vantaggi di comfort e grazie alle elevate proprietà di isolamento termico la casa resta calda». In estate le vetrate isolanti in questione arrestano il doppio del calore solare diretto rispetto a quelle standard: «Così le stanze restano fresche e confortevoli anche nei giorni più caldi dell’estate permettendo un minor ricorso all’aria condizionata e di conseguenza un risparmio in termini di costo di energia elettrica e una riduzione dell’inquinamento che ne deriva». Passiamo poi all’autunno, dove il passaggio alla stagione fredda si noterà appena con il vetro «Qst»: «Grazie alle elevate proprietà di isolamento termico si potrà ritardare l’accensione del riscaldamento». Infine l’inverno: «Trattengono il calore tre volte di più rispetto alle isolanti standard - ha concluso Alberto Valsecchi - per un comfort nettamente superiore, minori costi di riscaldamento e emissioni inquinanti».

Per ulteriori informazioni consultare www.valsecchiarredamenti.it, la pagina Facebook «Valsecchi Serramenti», chiamare lo 0341.643109 o recarsi a Calolziocorte, in via Locatelli 1.

