Fino alla fine dell'anno lo showroom dell'azienda di Bulciago resterà aperto la domenica pomeriggio. Viene effettuata anche la consegna nelle province di Lecco, Como e Monza Brianza



Le stufe a pellet a convezione naturale rappresentano soltanto una delle grandi novità. Ma Proserpio Design non finisce mai di stupire e di rinnovarsi. Fino alla fine dell'anno lo showroom dell'attività di Bulciago resterà infatti aperto anche la domenica pomeriggio, dalle ore 15 alle 19. Nessun problema se durante la settimana non avete tempo: Proserpio Design va incontro ai propri clienti aprendo nuove possibilità di dialogo, confronto e acquisto. Inoltre da venerdì 22 a domenica 24 settembre sarà presente al centro commerciale Meridiana di Lecco con uno stand informativo.



Stufe a pellet a convezione naturale

Si tratta di modelli che riscaldano naturalmente per convezione e per irraggiamento, senza ventilazione forzata. Di conseguenza le stufe a pellet a convezione naturale sono più silenziose e rispettose dell'ambiente rispetto ai modelli tradizionali. Hanno un braciere allungato in cui il pellet si distribuisce in modo più uniforme, regalando una fiamma bella da vedere, come quella che scaturisce dalla legna. E inoltre non seccano l'aria degli ambienti come succede per le ventilate.



La consegna a domicilio

Accanto alle stufe a pellet troviamo poi tutti gli altri prodotti commercializzati e installati dai professionisti di Proserpio Design. Stiamo parlando di stufe a legna, inserti e camini, di cui sono presenti i migliori marchi del settore. Ecco poi anche la vendita di pellet e legna secca, anche in inverno. Non va scordato che i due combustibili sono consegnati anche a domicilio, per la massima comodità del cliente.



Informazioni utili

Il responsabile tecnico Federico Proserpio è a disposizione per sopralluoghi gratuiti e senza impegno per dare i migliori consigli alla clientela. Perciò è possibile chiamare lo 031.861937 o scrivere a info@proserpiodesign.it. Consultare inoltre il sito www.proserpiodesign.it, la pagina Facebook "Proserpio Design stufe camini legna pellet gas". La sede si trova a Bulciago, in via Briantea 5.



