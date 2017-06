S’intitola «Taceno Estate 2017» il ciclo di eventi proposto a chi trascorrerà l’estate in paese e nei dintorni. Le manifestazioni previste sono a cura dello stesso comune di Taceno, nonché di Crandola Valsassina, Margno e Casargo.

Il 30 giugno al Centro Sportivo Biorca, dalle ore 19 Saverio Masolini e la sua band. Previste la cena in compagnia e la serata danzante.

Sabato 1 e domenica 2 luglio ricostruzione storica intitolata «L’accampamento dei celti».

Molto attesa la giornata di domenica 9 luglio, quando l’associazione Flylibell darà vita all’esercitazione di volo «Tucc in aria» dalle ore 12.

Sabato 15 luglio al centro sportivo Biorca, dalle ore 10, «Biorca Sport & Co», evento che prevede animazione per bambini, gonfiabili, gara podistica goliardica Beer-Run-Do, cena in compagnia e serata con Ritmo FFF.

Mercoledì 26 luglio alle 20.30 va in scena la Processione dedicata a S. Anna che è preceduta, alle ore 20, dalla Santa Messa.

Sabato 29 al Birrificio Tartavalle, da mezzogiorno avrà luogo la Festa delle Polveri Colorate, mentre domenica 30 luglio a partire dalle ore 11 c’è la Festa degli Alpini che prevede prima la Santa Messa e poi, da mezzogiorno, il pranzo in compagnia all’Oratorio Parrocchiale.

La Fiera di S.Anna come già riportato in altro articolo di questo inserto, avrà invece luogo in piazzale Maladiga a partire dalle ore 8 del 31 luglio.

Martedì 1 agosto alle ore 20.30 Cinema all’aperto al centro sportivo Biorca, giovedì 3 agosto invece lo stesso centro sportivo ospiterà «Fisarmoniche paesane», grande cena in compagnia e serata musicale.

Venerdì 11 agosto dalle ore 19 cominceranno le celebrazioni per la festa patronale di Santa Maria Assunta con cena in compagnia all’oratorio parrocchiale. La vigilia di Ferragosto trascorrerà come quella... di Natale con la Tombolata dalle ore 21 del 14 agosto in Oratorio parrocchiale.

Il giorno di Ferragosto, culmine delle feste per la patrona, alle ore 20 avrà luogo la santa messa nella chiesa di Santa Maria Assunta, mentre a seguire la tradizionale processione per le vie del paese.

Infine, sabato 19 agosto, in piazza Roma andrà in scena tutto il calore del Sud America grazie alla Festa Equadoregna che prevede musica, balli e degustazioni tipiche a cura della comunità equadoregna di Taceno.

Tanti gli appuntamenti proprio per tutti i gusti: il divertimento è garantito!

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Lecco"

Edizione digitale