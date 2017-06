Esistono rare manifestazioni che possono vantare una storicità paragonabile a quella della Sagra delle Sagre.

La kermesse fieristica valsassinese fu organizzata per la prima volta nel 1966 e dimostra tuttora di essere un punto di riferimento nell’ambito del calendario regionale. Nel corso degli anni, la Sagra è cresciuta, si è affermata ed è oggi un evento espositivo esemplare per il territorio di pertinenza.

I responsabili dell’organizzazione vogliono sottolineare in particolare l’utilità della propria fiera come sistema di marketing e di commercializzazione per le imprese, che possono promuovere e vendere i propri prodotti in un mercato decisamente ampio, esteso a molte province lombarde. Il gradimento dei visitatori è un aspetto simmetrico da evidenziare. Nell’ambito della mostra mercato, i partecipanti possono infatti rintracciare una varietà di prodotti ampia, interessante e ben assortita. L’ingresso gratuito inoltre si presta all’affluenza di tutti. Quest’anno, l’apertura ufficiale della Sagra è prevista domenica 6 agosto 2017, alle ore 10, con la consueta inaugurazione. Sabato 5 agosto, dalle ore 18 alle 24, è stata però programmata un’Anteprima della Sagra, per accontentare le esigenze di espositori e pubblico, con il concerto dei «Biglietto per l’Inferno. Folk», gruppo di rock progressivo italiano, che ottenne dal momento della propria fondazione grande apprezzamento della critica e una consistente notorietà. Il programma degli spettacoli prevede esibizioni alle ore 21:00 di ogni sera, per tutta la durata della manifestazione, che si chiuderà il 15 agosto.

La scaletta degli eventi musicali comprende Massimo Galimberti, Giada e i Magma, Lorena Rossini, Bomba e Miccia, Raf Benzoni Band, l’Orchestra Daniele Violi, Jamaican Mood, Scramble & The Cats, Dance Club 90 e un tributo ai Nomadi, che sarà eseguito dagli Aironi Neri sabato 12 agosto.

Per gli Scramble & The Cats, inoltre, quest’anno ricorre il 25° anniversario della fondazione del gruppo e l’organizzazione della Sagra ha scelto di celebrare l’evento con la serata a loro dedicata (14 agosto).

L’estrazione dei premi della lotteria affidata alla Parrocchia Sant’Alessandro e al Coe di Barzio avverrà durante la serata del 15 agosto. Gli orari di apertura della Sagra delle Sagre sono i soliti: dalle ore 10 alle ore 23 di ogni giorno. «La cura dei particolari, con la massima attenzione, è l’impegno che l’organizzazione si propone per ogni edizione - dice Ferdinando Ceresa (nella foto), presidente della Sagra - Riuscire a evolversi mantenendo la tradizione è l’obiettivo che anche quest’anno vogliamo centrare».

