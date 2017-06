Qua e là per la Valsassina saranno diversi gli eventi che animeranno l’estate 2017.

Eccone alcuni, in ordine sparso

Mostra, Esposizione

«ESPOSIZIONE LIBRI DI MARIOLOGIA»

Esposizione libri di mariologia.

Museo Liturgico Etnografico alla Parrocchia di Moggio Orario: Sabato e domenica dalle ore 15 alle 1

Nella giornata di salato 1 luglio la Pro Loco di Pagnona organizza laoccasione per passare una bella giornata in compagnia e allegria.

Sabato 8 luglio il Rifugio Griera organizza la Festa dell’ortica, proponendo un menù a base di ortiche dall’antipasto al dolce.

Domenica 16 luglio 43esima edizione della “Rampegada” di Alpe Campo.

Sabato 5 e domenica 6 agosto Festa Alpina ancora al Rifugio Griera con spaghettata e risottata all’aperto.

Dal 7 al 28 luglio, inoltre, nel Comune sarà allestito un cinema all’aperto con proiezioni settimanali ogni venerdì.

L’Accademia Musicale Valsassina in collaborazione con il Comune di Barzio propone. Dal 3 al 7 luglio corsi e laboratori per tutte le età. Le attività si terranno nella sede dell’Accadfemia Musicale Valsassina.

Domenica 9 luglio l’Associazione Le Contrade di Barzio, organizza “Coloriamo l’Asfalto” in via Martiri alle ore 9.30.

Tutto pronto per «Premana sotto le stelle» organizzata dalla Pro Loco. A partire da giovedì 14 luglio e, a seguire, nei mesi di luglio e agosto, ci saranno diversi appuntamenti che si svolgeranno tra la Via Roma e la Piazza della Chiesa a Premana.

14 luglio – Serata musicale

20 luglio – Concerto corpo bandistico San Dionigi

27 luglio – Spettacolo di burattini e giochi catalani

3 agosto – Concerto del Coro Nives

Il 10 agosto va in scena il «Past», tradizionale festa premanese a cura dalla Compagnia dell’Alpe Deleguaggio. Pranzo conviviale in Alpeggio con minestra di verdure e carne. Per raggiungere l’Alpe Deleguaggio occorre lasciare l’auto nel parcheggio in via Roma e quindi camminare per circa due ore.

Altri «Past» a Premana si terranno il 14 agosto all’Alpe Rasga, il 15 agosto all’Alpe Casarsa, il 18 all’Alpe Fraina, il 20 all’Alpe Premaniga

Obbligo di prenotazione della “parte” che è per 4 persone, anche tramite la Pro Loco di Premana al +39 3470098024. Ricordiamo di portare pentole, piatti e posate, mentre il bere è a disposizione presso la “cantina”, zona coperta con funzione di bar.

Per l’occasione viene organizzata anche una cronoscalata.

Il Valsassina Trail Team organizza sabato 8 luglio organizza una gara non competitiva alla scoperta delle miniere a Primaluna.

Ore 14: Ritrovo

Ore 15.30: partenza mini trail per bambini da 6 a 10 anni

Ore 16: partenza della trail/trail soft

Ore 17.30: premiazioni

Sono previsti anche giochi e intrattenimenti per bambini.

L’iscrizione costa 10 euro.

Due eventi tra i tanti nell’estate della ridente località turistica valsassinese.

Domenica 30 luglio la Festa degli Alpini di Taceno.

Alle ore 11 S. Messa presso la chiesa di Santa Maria dell’Assunta. A seguire, alle ore 12, pranzo in compagnia presso l’oratorio parrocchiale.

Lunedì 31 luglio dalle ore 8 tradizionale Fiera di Sant’Anna nel piazzale Maladiga.

La ricorrenza dellaè molto sentita adove dal 4 al 5 agosto ha luogo la tradizionale Festa.

Venerdì 4 agosto alla cappelletta di S. Antonio avrà luogo il falò della vigilia, mentre il 5 agosto si svolgeranno i consueti festeggiamenti della Madonna della Neve presso il Santuario della Val Biandino.

Alle 5 partenza della processione

Alle 11 arrivo al Santuario

Alle ore 11.30 S.Messa

Alle ore 17.00 partenza per la processione di ritorno

Alle ore 18.30 arrivo della processione nella Chiesa Parrocchiale di Introbio e celebrazioni finali.

Il 23 luglio il comune organizza il mercatino sotto la torre, nelle vie del centro storico di Introbio, dalle 8 alle 19.

