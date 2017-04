Accanto allo storico Mobilificio di Ravasi da Busnago, in Via Italia 203 al Centro Commerciale Globo, abbiamo fatto visita a BEST BUY: un grande complesso commerciale, gestito da un giovane cinese simpatico e molto attivo. Il megastore si sviluppa su tre piani per una superficie totale di tremila metri quadri.

Dagli inizi di quest’anno sulle comunicazioni promozionali del negozio campeggia un grande gallo rosso, il segno zodiacale cinese di quest’anno, le cui descrizioni e caratteristiche sono alquanto interessanti e promettenti. Il “Gallo”, infatti, nella tradizione cinese possiede qualità quali la lealtà, schiettezza ed onestà cui si aggiungono il coraggio e la tenacia. Dobbiamo dire che tali qualità le abbiamo potute osservare nell’impegno encomiabile mirato al servizio dei clienti: la qualità espositiva di ottimo effetto (vetrine curate, belle e ricche di novità), prezzi ben chiari e visibili su tutti i prodotti, pulizia e gentilezza da parte del personale, un ambiente spazioso, scelta e disponibilità di prodotti da favola. Non è un caso che sui social network continuano a comparire recensioni ed apprezzamenti per questo grande negozio. A descrivere BEST BUY è lo slogan «conviene»: qui lo slogan diventa una realtà palpabile! L’assortimento merceologico è da vedere: al piano superiore una grande esposizione di vestiti ed abbigliamento per donna e uomo di ogni fattura e linee più trendy, un vasto comparto dedicato alle borse di ogni misura e gusto, accessori per il vestiario e scarpe in grande quantità, alcuni prodotti di ottima fattura e prezzi davvero «convenienti». Il pianterreno ha una vastissima esposizione di utensili e prodotti per la casa, la pulizia e una vasta selezione di oggetti e prodotti che si accompagnano alla stagionalità ed alle ricorrenze (in questi giorni occasioni pasquali da capogiro). Una novità che sta riscuotendo un lusinghiero successo sono le Melissa Nails, prodotto di avanguardia per unghie perfette, di facile applicazione e lunga durata! Il seminterrato è un tuffo nella creatività e nel fai-da-te: dai colori alle carte colorate all’oggettistica ed utensili per lavoretti e decorazioni,una vastissima selezione di lampade di ogni forma e stile, vasi per piante e fiori di tutte le dimensioni e forme, attrezzi per lavori di elettricista, carpenteria e meccanica, fiori artificiali oggetti per la casa e l’arredo… a descrivere questo stupefacente caleidoscopio di prodotti ci vorrebbe davvero diverse pagine e quindi l’occhio può vedere molto di più di quanto si possa in alcune righe scritte. La tessera fedeltà di Best Buy è davvero conveniente grazie ai “supersconti” ideati dalla gestione. Da non dimenticare il vasto parcheggio e la facilità di accesso che sono, a detta di tutti, eccellenti e comodi ed è per questo che … Best Buy conviene!

Vi ricordiamo che a Pasqua e Pasquetta il negozio Best Buy è aperto!

