Quando si parla di eventi estivi in provincia di Lecco si tende a pensare al lago e alle località rivierasche, in realtà abbondano le proposte anche nei comuni a sud del capoluogo, tra Oggionese e Brianza. Eccone alcuni

«La tenda nel bosco» dal 21 al 23 luglio: un'esperienza naturale per papà e figli. Si tratta di un’attività dedicata esclusivamente ai papà ed i loro figli o figlie: alla riscoperta della propria... selvaticità per ritrovare il senso maschile della cura. Proposta di tre giorni all’interno di un ambiente naturale e selvatico, il bosco, dove fare esperienza del proprio essere genitore e scoprire di essere più competenti di quanto luoghi comuni, ruoli, regole e maschere sociali, sostengono ed a cui vogliono omologarci. Nel giocare la cura con i nostri figli, nel dare affetto nel modo che loro chiedono, giocare e scoprire insieme il bosco, gestire la quotidianità tra cibo e riposo si può scoprire la fatica e la creatività di una responsabilità così importante qual è quella di essere padri. A contatto con la natura possiamo riscoprire che la naturalezza e la semplicità del nostro agire e relazionare con i nostri figli, tra limiti e talenti, paure e sensibilità, può portare a entusiasmanti scoperte, maggiore energia affettiva e nuova consapevolezza. Un’occasione anche per le mamme per prendersi un bel week-end di vacanza lontane da marito e bambini, per poi raggiungerli al cerchio finale della domenica. Il tutto si svolge al «Crazy Bosco» del Monte di Brianza, sopra Valgreghentino e l'organizzazione è il capo alla Cooperativa Sociale «Liberi Sogni Onlus».

• Corsa «Barro by night» venerdì 30 giugno: dalle 19 alle 21 ritiro pettorali con aperitivo all'autosalone Brusadelli (via Provinciale 24). Sabato 1 luglio alle 15 apertura village con degustazioni di prodotti enogastronomici tipici, esposizione novità sportive e tecniche; alle 16 Baby-run e camminata della famiglia.

• Centro estivo per bambini e ragazzi dal 10 al 14 luglio, dal 17 al 21 luglio, dal 24 al 28 luglio sempre nell'orario compreso fra le 8 e le 17.30 (info-line 334-7368295). Il campus si chiama «Rigener-azione» e fa parte della rassegna «LudoWeeks 2017» patrocinata dal Comune di Galbiate. Si tratta di un percorso educativo di tre settimane che accompagna i partecipanti alla riscoperta del ridar valore a quello che da sempre ci circonda: cose, natura e persone.

Ridare valore alle cose partendo dal riuso e riciclo, ridare valore alla Natura rispettando l'ambiente e coltivando, ridare valore alle persone stringendo rapporti concreti e dal vivo con integrazione e cordialità reciproche.

Attività estive per i giovani nell'àmbito del progetto «Living land». L'iniziativa si rivolge ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 26 anni che vogliono cimentarsi in un'esperienza di crescita personale e di utilità per tutti.

Fino al 30 giugno è in svolgimento «Util'estate»: i partecipanti, in gruppi di dieci e con pranzo offerto, sono impegnati nella riqualifica o nella manutenzione di aree ad uso pubblico; adatto per giovani fino a 19 anni.

Dal 3 al 14 luglio «Estate in agriturismo»: i partecipanti, in gruppi di otto, saranno impegnati nelle attività di alcune aziende agricole e agriturismi del territorio (pranzo offerto) nel periodo da lunedì a venerdì fra le 8.30 e le 15.30; adatto per ragazzi fino a 19 anni. Fino al 21 luglio «Giovani competenti»: i ragazzi sono impegnati nella gestione dello spazio-compiti all'oratorio di Suello; adatto a ragazzi da 18 a 26 anni. Al termine dell'esperienza, ai partecipanti viene consegnato un buono acquisto del valore di 150 euro valido per alcuni negozi della zona; info-line 349-5814833 (Elisa).

Luglio all'insegna dello shopping: negozi aperti in paese per la rassegna «Sere d'estate... in Oggiono» il 4, 11, 18 e 25 luglio con shopping e musica per le vie del centro. Venerdì 30 giugno invece si balla come una volta con «Tri de, quater salt» (liscio) con l'orchestra di Marcello Minoia, mentre sabato 1 luglio l'irresistibile rock delle “Teste di plastica”, per finire domenica 2 luglio con la serata di movida latina «La vida es carnival» e il Dj Pitbull.

Venerdì 7 luglio «Lavélfolk in tango» ovvero una serata di balli sfrenati. Alle 20 stage e alle 21.30 milonga con l'organizzazione dell'associazione “Ethnica” nella suggestiva cornice del Monastero di Santa Maria in Lavello, via Padri Serviti 1. Musica dal vivo con «3Y tango en trio» di Vincenzo Cagliotti, Paolo Costanzo e Filippo Romeo. La selezione musicale è a cusa del deejay Roberto Airoldi. La pista da ballo, di grandi dimensioni, è su pedana in legno; ingresso 10 euro con buffet compreso. Il 9 luglio, sempre a Calolziocorte, doppio appuntamento con «Commerciante per un giorno» e con «Crea ed esponi» (21esima edizione) ovvero due eventi legati all'artigianato e i mercatini nella zona di Lavello, méta di appassionati e curiosi in cerca del pezzo raro, di un ottimo affare o semplicemente di una passeggiata domenicale un po' diversa dal solito. Ancora a Calolziocorte, venerdì 30 giugno, la cooperativa sociale «Vecchia quercia» (via Vitalba 40) presenta la serata «Non voglio mica la luna» e l'ottimo aperi-estivo ovvero l'appuntamento più fresco e stralunato della cooperativa. Si inizia alle 19 nel cortile della coop con una visita guidata alle mostre «Faccia a faccia» e «R-esistere» a cura dei servizi Artimedia; alle 19.30 apericena con musica dal vivo, alle 20 concerto live con «Gli SCOOPpiati» e alle 21.30 canti in libertà. E' possibile comunicare la propria canzone preferita, quella che si canta sotto la doccia, ai musicisti sul palco e loro la suoneranno per coinvolgere tutto il pubblico.

Domenica 2 luglio c'è il 3° «Torneo delle capre» (pallavolo mista maschi e femmine). La formula prevede squadre di 4 persone di cui in campo 2 devono essere donne (squadre massimo di otto giocatori). L'iscrizione è 60 euro a squadra (compreso buono pasto e acqua minerale). Il programma prevede alle 8 il ritrovo al campo di calcio dell'oratorio San Vigilio, alle 8.30 inizio delle competizioni, a seguire premiazioni; in caso di pioggia si gioca dentro il Palazzetto. In oratorio, fra l'altro, sarà attiva la cucina con panini, salamella e birra. Info-line 348-6688169 (Andrea).

