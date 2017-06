Avrà luogo il 2 luglio la 53esima Edizione Moggio-Artavaggio, 4a prova circuito SkyVertical Affari&Sport Gara di Corsa in Montagna in salita - 5 km - 760 m D+ ?

Ritrovo e ritiro pettorali ore 8.00 in Piazza Fontana a Moggio (LC) Iscrizioni obbligatorie via mail entro giovedì 29 giugno sera. La mail deve contenere: nome, cognome, data di nascita completa, mail di tutti gli iscritti (se mail di gruppo) e società di appartenenza (eventualmente "libero"). Mandare mail a uno di questi indirizzi: borgonovo.maurizio52@alice.it davidbrambo@hotmail.com. La quota è stabilita in 15 € compreso ristoro finale al rifugio Casari. La partenza in linea avrà luogo alle ore 10 vicino al luogo di ritiro pettorale. Gli zaini degli atleti saranno portati all'arrivo, per questo motivo dovranno essere necessariamente di dimensioni ridotte. Premiazioni ore 13 al rifugio Casari (arrivo della gara) Premiazione primi 10 uomini, prime 5 donne e prime 3 società. In funzione la funivia (il costo del biglietto sarà da pagare a parte). Per ulteriori info è possibile cliccare sul sito http://www.lavalsassina.com dove è anche disponibile il volantino completo di ogni dato.

