Ore 9.30 e 10.30 Palazzo Belgiojoso. Museo di Storia Naturale: Musei d’estate. Festa in cielo.

Laboratorio per bambini (6-13 anni) con visita al museo e costruzione di aquiloni a cura di Chiara Crotti (naturalista) e A.V.P.L.

Prenotazione obbligatoria Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 9.30 e 10.30 Museo Archeologico. Musei d’estate Il mio tesoro. Laboratorio per bambini (6-13 anni) con visita al museo e riproduzione di monete antiche a cura di Valentina Pavan (archeologa) e A.V.P.L. Prenotazione obbligatoria Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 21.15 Piazza Garibaldi Cinema all’aperto a cura di LTM

Ore 21 Shopping di sera. Piazza Garibaldi, angolo via Roma. Intrattenimento musicale a cura di Confcommercio Lecco.

Ore 21 Palazzo Belgiojoso Civico Planetario Musei d’estate «Asteroidi: se li conosci… non li eviti» conferenza di Laura Proserpio

Ore 18, Parco Villa Gomes via Villatico, 2 (Maggianico) Street Food Gustami ingresso libero a cura del Comune di Lecco

Ore 21 Parrocchia di Bonacina via G. Galilei, 32. Note di condivisione, manifestazione musicale benefica

Ore 18 Parco Villa Gomes via Villatico, 2 (Maggianico) Street Food Gustami ingresso libero a cura del Comune di Lecco

Ore 9 - 18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino Solo HandMade a cura di Lombardia Eventi

Ore 15 e 16.30 Palazzo Belgiojoso Civico Planetario Sabato dei bambini a cura del gruppo Deep Space e Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 17 Libreria Mascari 5, Artilake lc… tutto un altro lago Presentazione della linea di prodotti realizzati dai laboratori artistici e artigianali dei Servizi Artimedia a cura di Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 7.30 Partenza da Lecco dal piazzale della funivia e/o dai Piani d’Erna 52a edizione Assalto al Resegone manifestazione escursionistica a cura di Società Escursionisti Lecchesi

Ore 9 - 18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino della creatività a cura di La Presentosa

Ore 9 - 18 Area Ex Piccola Velocità Mercatino Rigattieri per Hobby a cura di Lombardia Eventi

Ore 17 - 18 Biblioteca Civica Martedì sul prato. Letture libere ad alta voce a cura del Comune in collaborazione con il gruppo volontarie «Leggere per gioco, leggere per amore».

Piazza Garibaldi, Palazzo delle Paure [in caso di maltempo] Festival del Cinema di Animazione a cura dell’Associazione Dinamo Culturale

Ore 21.15 Piazza Garibaldi Cinema all’aperto a cura dell’Ass. Dinamo Culturale, LTM e Comune di Lecco

Oratorio di Pescarenico Corso Carlo Alberto, 58 33a Sagra de Pescarenech a cura della Parrocchia S. Materno

Ore 21 Palazzo delle Paure Sezione di Arte Contemporanea Musei d’estate. Visita guidata della mostra Tino Stefanoni, pittura oltre la pittura. Opere dal 1966 al 2016 a cura di Sabina Melesi Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 21 Shopping di sera Piazza Garibaldi angolo via Roma Intrattenimento musicale a cura di Confcommercio Lecco

Ore 9.30 - 18 Biblioteca Civica Mercatino della Biblioteca occasioni da non perdere per adulti e bambini

Ore 18 Parco Villa Gomes via Villatico, 2 (Maggianico) Eiffel 65 Dance ingresso a pagamento

Ore 20.45 Ritrovo ingresso NH Pontevecchio via Azzone Visconti Era il più bel chiaro di luna… Passeggiata notturna con visita guidata al rione manzoniano di Pescarenico.

Prenotazione obbligatoria cell. 334 7117783. A cura della Parrocchia di Pescarenico e del Gruppo Guide Lecco

Ore 21 Palazzo Belgiojoso Civico Planetario Il Triangolo Estivo e le meraviglie del Cigno proiezione in cupola a cura di Franco Molteni [gruppo Deep Space] Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 8-21 (del 9 luglio) Stadio Rigamonti Ceppi 5a Maratona solidale del calcio, 36 ore no stop a cura dell’Associazione Maratona del Calcio

Dalle ore 17 alle 19 Piazza Garibaldi Prepariamoci a My Secret Dinner Laboratori per bambini a cura dell’associazione Puntolinealove

Ore 9-18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino Solo HandMade a cura di Lombardia Eventi

Ore 9 - 18 Piazza Cermenati Mercatino Lecco Antiquaria a cura di Lombardia Eventi

Ore 18 Parco Villa Gomes via Villatico, 2 (Maggianico) Summer Garden Aperitivo e musica ingresso libero a cura del Comune di Lecco

Ore 21 Piazza Garibaldi (in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia via Tonale, 28) Lecco Jazz Festival 2017 Concerto con Moroni, Gomez e La Barbera a cura del Comune di Lecco

Ore 21.15 Piazza Garibaldi Cinema all’aperto a cura di LTM.

Ore 21 Shopping di sera Piazza Garibaldi angolo via Roma Intrattenimento musicale a cura di Confcommercio Lecco

Ore 19 Torre Viscontea Musei d’estate. Inaugurazione della mostra fotografica Antologica di Monica Bonacina ViAndando a cura dell’Associazione Culturale Spazio d’Arte e Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 20.45 Ritrovo ingresso NH Pontevecchio via Azzone Visconti Era il più bel chiaro di luna… Visita guidata di Pescarenico con rappresentazione teatrale. Prenot. obbligatoria al cell. 338 6225427 a cura della Parrocchia di Pescarenico e del Gruppo Guide Lecco.

Ore 21 Piazza Garibaldi (in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia via Tonale, 28) Lecco Jazz Festival 2017 Concerto con Detto, Ricci e Arco a cura del Comune di Lecco

Ore 21.30 piazzale della funivia dei Piani d’Erna Musei d’estate. Osservazione astronomica a cura del gruppo Deep Space e Comune di Lecco

Notte bianca in città all’insegna della cultura e dell’intrattenimento

Ore 10 - 23 Apertura straordinaria di tutti i Poli Museali ingresso gratuito

Biblioteca civica, apertura straordinaria

Ore 17 - 22 Libri e film della notte

Ore 21-22 Tutti svegli: storie della buonanotte Letture ad alta voce per bambini dai 4 ai 10 anni.

Prenotazione obbligatoria.

A cura del Comune di Lecco in collaborazione con il gruppo volontarie “Leggere per gioco, leggere per amore”

Ore 18 Palazzo delle Paure Musei d’estate. Visita guidata della mostra Tino Stefanoni, pittura oltre la pittura. Opere dal 1966 al 2016 a cura di Barbara Cattaneo Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Dalle ore 20 Piazze di Lecco Animazione e intrattenimento musicale nel centro cittadino a cura del Comune di Lecco e in collaborazione con LTM.

Ore 21 Palazzo Belgiojoso Musei d’estate Ad occhi chiusi nel Museo #1 Percorso sensoriale per vedenti e non vedenti nel Museo di Storia naturale a cura di Chiara Crotti, Francesca Minchiotti e Daniele Re - Si.M.U.L.

Prenotazione obbligatoria Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 18 Da Malgrate a piazza Era Regata dei Batei le tradizionali barche dei pescatori del lago scenderanno nel “tratto di lago che diventa fiume” su cui si affaccia Pescarenico a cura della Parrocchia San Materno

Ore 9 Lungolago e vie cittadine 16° Triathlon Sprint Internazionale Città di Lecco a cura di SSD Spartacus Triathlon Lecco

Ore 18 Parco Villa Gomes via Villatico, 2 (Maggianico) Mamacita Reggaeton ingresso a pagamento a cura del Comune di Lecco

Ore 21 Piazza Garibaldi (in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia via Tonale, 28) Lecco Jazz Festival 2017 Concerto con trio Cappelletti, Di Castri e Monico a cura del Comune di Lecco

Ore 21.15 Piazza Garibaldi Cinema all’aperto a cura di LTM

Ore 21 Piazza Garibaldi Concerto a cura di Confcommercio Lecco e Comune di Lecco

Ore 21 Shopping di sera a cura di Confcommercio Lecco

Ore 9-18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino Solo HandMade a cura di Lombardia Eventi

Ore 21 piazza Garibaldi Concerto Arturo Fracassa a cura del Comune di Lecco

Ore 21.15 Piazza Garibaldi Cinema all’aperto a cura di LTM

Ore 21 Piazza Garibaldi (in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia via Tonale, 28) Lecco Jazz Festival 2017 Concerto con Peter Erskine and The DR.UM Band a cura del Comune di Lecco

Ore 21 Shopping di sera a cura di Confcommercio Lecco

Vari luoghi della città Lecco Jazz Festival 2017 Pianoforti in città "Suonami" a cura del Comune di Lecco

Polo Territoriale di Lecco

(Politecnico di Milano) ITLUG Lecco esposizione di costruzioni lego realizzate da appassionati a cura dell’associazione ItLug

Ore 9-18 Piazza Cermenati Mercatino Lecco Antiquaria a cura di Lombardia Eventi Ore 17-19 Piazza Garibaldi Post My Secret Dinner Laboratori per bambini a cura dell’associazione Puntolinealove

Ore 18 Lecco Jazz Festival 2017 Reading musicale storia del jazz a cura del Comune di Lecco

Ore 9-18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino Solo HandMade La Bigiotteria a cura di Lombardia Eventi

Ore 21.15 Piazza Garibaldi Cinema all’aperto a cura di LTM

Ore 9-18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino della creatività a cura di La Presentosa

Ore 9-18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino della creatività a cura di La Presentosa

Ore 9-18 Area Ex Piccola Velocità Mercatino Rigattieri per Hobby a cura di Lombardia Eventi

Ore 17 - 18 Biblioteca Civica Martedì sul prato. Letture libere ad alta voce a cura del Comune di Lecco in collaborazione con il gruppo volontarie “Leggere per gioco, leggere per amore”

Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Street food a cura di Il Curiosando

Ore 9.30-18 Biblioteca Civica Mercatino della Biblioteca, occasioni da non perdere per adulti e bambini a cura del Comune di Lecco

Ore 9-18 Piazza Cermenati Mercatino della creatività Borgo Antico a cura di Agribioart

Ore 9-18 Piazza Cermenati Mercatino della creatività Borgo Antico a cura di Agribioart Sabato 26 agosto

Ore 9 - 18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino Lecco Antiquaria a cura di Lombardia Eventi

Ore 9-18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino Solo HandMade a cura di Lombardia Eventi

Ore 21.15 Piazza Garibaldi Cinema all’aperto a cura di LTM

