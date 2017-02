Scegliere una Agenzia di Viaggio per le proprie vacanze o viaggi vuole dire affidarsi a chi, con professionalità e competenza, può aiutare a ricercare le soluzioni migliori nella completa garanzia di regole chiare e di protezione continua, evitando spiacevoli sorprese e gestendo eventuali incidenti o contrattempi.

Proprio per ribadire la sicurezza che forniscono le Agenzie di Viaggio e per tutelare gli utenti, nelle scorse settimane Confcommercio Lecco e il Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco hanno inviato una lettera ai sindaci degli 88 Comuni della Provincia, agli enti e alle parrocchie al fine di illustrare e ribadire le importanti novità introdotte dalla legge regionale 27/2015.

Obiettivo della missiva quello di «chiedere e ricevere una fattiva collaborazione da parte delle Amministrazioni Comunali affinché, nel pieno rispetto ed applicazione del dettato legislativo, non si abbiano a ripetere per il futuro eclatanti episodi di organizzazione di gite, soggiorni vacanze, viaggi e altre iniziative turistiche da parte di soggetti non autorizzati che in passato si sono ripetuti con una certa frequenza, a danno dei legittimi diritti delle agenzie di viaggio che operano nel pieno rispetto della legalità».

Il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva e il presidente del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco, Bruno Gaddi, evidenziano «l’importanza di attenti controlli sul territorio per prevenire e sanzionare eventuali fenomeni di abusivismo, anche tramite una adeguata azione di formazione sulle nuove tematiche legislative in materia di viaggi, soggiorni ed iniziative turistiche in genere rivolte alle associazioni, gruppi o comunità che operano nell’ambito del Comune».

Nello specifico la lettera inviata affronta alcuni degli aspetti disciplinati dalla Regione Lombardia: per l’organizzazione occasionale senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolti esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità è necessario rivolgersi a una Agenzia di Viaggio affidando alla stessa l'organizzazione tecnica dell'iniziativa che comprende tutte le coperture assicurative e tutele del caso per l'utente finale e per l'associazione o il Comune.

In buona sostanza solo le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator muniti di regolare licenza sono titolati ad avere tutte le coperture assicurative previste dalle leggi e devono rispondere nei confronti dei propri clienti, come «organizzatori tecnici» del viaggio, di tutto ciò che può accadere nel corso del viaggio stesso.

Gli altri soggetti che non siano Agenzie di Viaggio (istituzioni varie, scuole, Pro loco, parrocchie, Cral, Associazioni senza scopo di lucro...) non hanno nessuna copertura assicurativa, prevista dalla legge, che possa dare queste garanzie (non è sufficiente, ad esempio, l'assicurazione Medico/Bagaglio) poiché non possono essere ritenuti «organizzatori tecnici» del viaggio, salvo appunto che si rivolgano per l'organizzazione effettiva (e non solo come «prestanome») ad una Agenzia Viaggi autorizzata.

Se questa è nel dettaglio la normativa di riferimento a cui tutti devono attenersi, il presidente del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco, Bruno Gaddi, ribadisce un concetto centrale: «Siamo convinti che il cittadino debba essere informato di quelli che sono i suoi diritti, debba sapere a cosa va incontro se prenota presso realtà che non gli garantiscono una copertura assicurativa di Responsabilità Civile richiesta per legge e che, non essendo contro-assicurate a Fondi di Garanzia assicurativi o bancari, non possono tutelare il cliente in caso di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell’organizzatore.

Da parte nostra non vogliamo limitarci a un'azione nei confronti di chi eroga eventuali servizi senza averne pieno titolo. Il nostro obiettivo è diffondere sempre più una cultura di legalità in campo turistico, attraverso l’informazione riguardante le leggi, le normative e gli adempimenti che devono assolutamente essere chiari al cliente turista o viaggiatore che si appresta ad acquistare un servizio o un pacchetto turistico.

E qui si conferma e si valorizza il ruolo delle Agenzie Viaggi, l'unica realtà titolata per vendere sul mercato un servizio turistico nell'assoluta garanzia sotto tutti i punti di vista, una realtà che garantisce la consulenza di persone professionali e preparate che ti seguiranno prima, durante e dopo la partenza. Persone di riferimento con esperienza e capacità che possono consigliarti sulla migliore delle ipotesi di vacanza o viaggio e che si faranno carico di eventuali problemi che dovessero insorgere. Persone conosciute che ci mettono la faccia, interlocutori che si possono raggiungere in ogni momento e non computer da interpellare solo via email o in chat».

E prosegue: «Il consiglio è quello di cercare e trovare l'Agenzia di cui fidarsi, con consulenti seri che ritieni capaci di progettare con te la vacanza o il viaggio che vuoi realizzare. Perché affidarsi a internet può essere rischioso e non è nemmeno così sicuro che sia più economico. Molte Agenzie Viaggi, specialmente quelle affiliate a Network, hanno accordi commerciali che permettono di praticare dei prezzi assolutamente in linea con il web.

Ma in aggiunta, come detto, offrono la consulenza nella scelta del prodotto, la responsabilità del buon andamento del viaggio e la tutela legale per qualsiasi controversia che il web invece non garantisce».

Rivolgersi a una Agenzia di Viaggio rappresenta quindi un modo sicuro per scegliere una vacanza di qualità, al giusto prezzo e con la tranquillità di potere contare su una realtà capace di tutelarti.

