Unanimi gli apprezzamenti per la nuova BMW Serie 5 Touring presentata l’altra sera nella sede lecchese di Lario Bergauto.

La vettura concentra in se stessa tutte le ultime innovazioni tecnologiche introdotte sui propri modelli dalla prestigiosa casa tedesca.

Al momento di esordio della nuova vettura, che avverrà nel giugno del 2017, saranno disponibili quattro motori dell’attuale generazione di propulsori di BMW Group, mentre la trazione integrale intelligente BMW xDrive sarà montata inizialmente su due modelli. Ulteriori varianti, sia con la classica trazione posteriore che a trazione integrale, seguiranno nel corso dell’anno.

I progettisti BMW hanno lavorato a lungo per alleggerire il peso della vettura, migliorarne ulteriormente l’agilità e ottimizzarne l’efficienza.

Per incentivarne le qualità di guida sportiva la tecnica di assetto della vettura è stata ricostruita ex-novo mentre l’ammortizzazione pneumatica dell’asse posteriore con regolazione automatica del livello fa parte dell’equipaggiamento di serie. Come optional vengono offerti Dynamic Damper Control, il sistema Adaptive Drive con stabilizzazione attiva antirollío, Integral Active Steering, disponibile adesso anche in combinazione con xDrive e l’assetto M Sport con abbassamento della vettura di 10 millimetri.

I longheroni delle sospensioni delle ruote e il cofano del bagagliaio sono stati realizzati in alluminio. La lega leggera e acciai altoresistenziali sono invece utilizzati in numerosi altri componenti dello chassis, ma anche nella scocca a resistenza antitorsione particolarmente elevata. Grazie all’efficiente tecnica di propulsione e alle proprietà aerodinamiche ottimizzate, è stato inoltre possibile abbattere i valori dei consumi e delle emissioni fino all’11 per cento rispetto ai modelli precedenti.

Esternamente la nuova nata presenta il design atletico e semplice da sempre caratteristico di Serie 5: questo ne fa un modello performante e, contemporaneamente, perfetto per la guida di tutti i giorni.

Nell’abitacolo della nuova BMW Serie 5 Touring la configurazione del cockpit orientata al guidatore è stata abbinata a un ambiente di qualità premium, con eleganza moderna, materiali pregiati e lavorati con la massima precisione, curando ogni minimo dettaglio. La plancia portastrumenti, dall’altezza ridotta rispetto al modello precedente, favorisce la sensazione di spaziosità.

motori con tecnologia BMW TwinPower Turbo disponibili al momento di esordio della nuova BMW Serie 5 Touring combinano delle prestazioni di guida superiori con valori di consumo e delle emissioni ridotti. Nella nuova BMW 520i Touring un motore quattro cilindri a benzina da 2 000 cc eroga una potenza massima di 185 kW/252 CV e una coppia massima di 350 Nm. La BMW 530i Touring è equipaggiata di serie con un cambio Steptronic a 8 rapporti e accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Il consumo di carburante nel ciclo combinato è di 6,3 – 5,8 litri per 100 chilometri, le emissioni di CO2 sono di 143 – 133 grammi per chilometro. Infine parliamo dell’infotainment? No, quello può essere apprezzato al meglio solo provando questa vettura dai contenuti tecnologici straordinari e innovativi direttamente da Lario Bergauto.

