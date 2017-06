Passati giugno, luglio e agosto, l’estate lecchese non finisce. Sono infatti previsti diversi appuntamenti anche nei mesi di settembre e ottobre. Eccoli:

Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Street food a cura di Elite Food

Oratorio S. Luigi (Maggianico) Festa rionale di Maggianico a cura della Parrocchia Sant’Andrea

Ore 14.30 Da località Canto (Acquate) a località Versasio piazzale Funivia Piani d’Erna 7° Challenger Master Lecco 6a prova cronometro individuale di ciclismo a livello regionale a cura di ASD Pedale Lecchese

Ore 9 - 18 Area Ex Piccola Velocità Mercatino Rigattieri per Hobby a cura di Lombardia Eventi

Ore 16 - 19 Nelle vie del centro e piazza Garibaldi Lecco in musica per la pace sfilata e concerto In occasione del 40° anniversario della fondazione della Consulta Musicale di Lecco a cura della Consulta Musicale di Lecco

Ore 17 - 18 Biblioteca Civica Martedì sul prato.

Letture libere ad alta voce a cura del Comune di Lecco in collaborazione con il gruppo volontarie “Leggere per gioco, leggere per amore”

Ore 21 Palazzo delle Paure Musei d’estate Valerio Dehò dialoga con il pittore Tino Stefanoni a cura del Comune di Lecco - Si.M.U.L.

ore 10.30 - 18 Biblioteca Civica Mercatino della Biblioteca occasioni da non perdere per adulti e bambini a cura del Comune di Lecco Palazzo Belgiojoso Civico Planetario Musei d’estate Le stelle di fine estate a cura di Roberto Ratti (gruppo Deep Space) Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 9 - 12.30 Biblioteca Civica Mercatino della Biblioteca occasioni da non perdere per adulti e bambini a cura del Comune di Lecco

Ore 15 - 18.30 da Piazza Garibaldi al Sagrato Don Abbondio (Acquate) Scigamatt, corsa podistica ad ostacoli a cura della Parrocchia dei Santi Giorgio, Caterina ed Egidio di Acquate

Zona Rivabella 2° Triathlon Medio Italy Man Lecco a cura di SSD Triathlon Lecco

Ore 9 - 18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino Solo HandMade a cura di Lombardia Eventi

Ore 9 - 18 Piazza Garibaldi Eccellenze alimentari nella terra de I Promessi Sposi mercatino a cura di Promozione Confesercenti Bergamo

Ore 10.15 Area ex Piccola Velocità ritrovo e partenza 18° Jumbo Run Lecco a cura di Amici Sidecar

Da lunedì 11a sabato 16 settembre

Circolo Libero Pensiero, Crams, La Ferriera Off festival Jazz 2017 Suoni sui confini, itinerari musicali non ortodossi sulle tracce di Giorgio Gaslini a cura del Comune di Lecco

Ore 21 Palazzo delle Paure Musei d’estate The Bat Night: La notte dei pipistrelli tra leggende e realtà Conferenza e passeggiata sul lungolago per “sentire” i pipistrelli a caccia di insetti intervengono:

• Chiara Crotti [Si.M.U.L.]

• Anna Maria Gibellini [Sportello Pipistrelli] a cura del Comune di Lecco in collaborazione con il Gruppo Mineralogico Paleontologico Lariano

Ore 18 Torre Viscontea Musei d’estate.

Inaugurazione della mostra fotografica Il viaggio a cura di Les Cultures Onlus - Immagimondo Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 21.30 Piazzale della funivia dei Piani d’Erna Musei d’estate Osservazione astronomica a cura del gruppo Deep Space e Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 10-19 Vari luoghi della città 20° Anniversario Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Lecco "M.O. Col. Aminto Colombo" a cura dell’ANB Sezione di Lecco

Ore 9-18 Piazza Cermenati Mercatino della creatività Borgo Antico a cura di Agribioart

Ore 9 Partenza dal Centro commerciale Meridiana Camminata manzoniana a cura di LTM

Ore 10 Piazza Garibaldi Anniversario della Fanfara dei Bersaglieri Lecco a cura dell’ANB Sezione di Lecco

Ore 21 Palazzo delle Paure Musei d’estate Legami di ferro: la valorizzazione della storia e delle testimonianze della Lecco industriale La SAE: un documentario di Ermanno Olmi e testimonianze di vita e di lavoro

Intervengono: Mauro Rossetto, Carlo Canziani e Romano Valsecchi a cura del Comune di Lecco in collaborazione con Camera di Commercio, Confartigianato, Fondazione A. Badoni, Lariofiere “Fornitore offresi”, Rotary club Lecco

Ore 21 Palazzo delle Paure Musei d’estate.

Le nuove donazioni: Il ritratto di Ennio Morlotti dipinto per amicizia di lui e di Enrico Brambilla Pisoni di Renato Guttuso Intervengono: Simona Piazza, Barbara Cattaneo e i donatori a cura del Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 21 Palazzo Belgiojoso Civico Planetario Musei d’estate Pizze, noci e panini con la mortadella: le lune più bizzarre del sistema solare conferenza di: Loris Lazzati [gruppo Deep Space] a cura del Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Vari luoghi della città Celebrazioni 95° Fondazione Alpini di Lecco a cura della Fondazione Alpini di Lecco

Ore 9 - 18 Lungo Lario Isonzo dall’imbarcadero Mercatino della creatività La Presentosa a cura di La Presentosa

Ore 21 Palazzo delle Paure Musei d’estate. Le nuove donazioni: Gian Giacomo Medici, detto il Medeghino, pirata di lago e Conte di Lecco e le sue rarissime monete conferenza con la presentazione della moneta donata al Si.M.U.L. e del libro di Andrea e Giancarlo Vitali «Il banchetto del Medeghino» intervengono: Mauro Rossetto, Gian Luigi Daccò, Alessandro Bario a cura del Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 21 Palazzo Belgiojoso Civico Planetario Musei d’estate.

Le stelle del rock: estetica e suggestioni dallo spazio nella musica pop conferenza di: Stefano Spreafico [gruppo Deep Space] a cura del Comune di Lecco - Si.M.U.L.

Ore 9-18 Piazza Cermenati Mercatino Lecco Antiquaria a cura di Lombardia Eventi ore 10 - 20 Piazza Garibaldi, XX settembre e Cermenati Immagimondo. Festival di viaggi, luoghi e culture. A cura di Les Cultures Onlus

Festa di Lecco Tradizionale festa cittadina in occasione della Solennità della Madonna del Rosario

Ore 10-20 Piazza Garibaldi, XX settembre e Cermenati Immagimondo. Festival di viaggi, luoghi e culture. A cura di Les Cultures Onlus

Piazze XX Settembre e Cermenati Rassegna del sociale: Manifesta. Eventi, mostre, spettacoli e laboratori dedicati al mondo no profit della provincia di Lecco a cura di Solevol.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Lecco"

Edizione digitale