Buongiorno Notaio, avrei un quesito da sottoporle siamo venuti a conoscenza che mia zia (nubile senza figli) morta nel 2008 aveva redatto un testamento olografo dal quale risulta che ha lasciato parte più sostanziosa dell'eredità alla chiesa e solamente la legittima agli eredi. Noi nipoti siamo in 5, però attualmente in vita c’è una sola sorella, alla quale ha lasciato il resto. Dopo tre anni ci è arrivata una comunicazione da parte dell'agenzia delle entrate di pagare una somma per ciascuno dei cinque eredi. Cosa occorre fare?

?Il nostro lettore si interroga sostanzialmente circa la propria qualità ereditaria e, di conseguenza, se sia tenuto a pagare le imposte che l’Agenzia delle Entrate viene a richiedere. Prima di rispondere a questi interrogativi è tuttavia il caso di sgombrare il campo da qualche confusione. Occorre premettere come la situazione che si prospetta è quella di una zia, presumibilmente anziana, la quale, non avendo né marito né figli, sia venuta meno avendo, quali prossimi parenti, soltanto una sorella e cinque nipoti (figli di fratelli e/o sorelle). Questa zia avrebbe fatto testamento con il quale ha beneficiato soprattutto la Chiesa, “lasciando solamente la legittima agli eredi”. Questa è una prima contraddizione. Infatti occorre assolutamente chiarire come gli aventi diritto alla legittima siano soltanto tre categorie di successibili: il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Nessun altro parente vanta diritti di legittima (che, come tali, non possono venire meno). Poiché il lettore ha precisato che la zia è morta senza né marito né figli (ed è assolutamente irragionevole ipotizzare che i di lei genitori siano ancora vivi), è giocoforza concludere che l’ereditanda non abbia lasciato a succederle parenti legittimari, cioè aventi diritti di legittima. Ne discende come la zia, se avesse voluto, avrebbe ben potuto lasciare tutte le proprie sostanze non solo alla Chiesa, ma anche al primo che fosse passato per la strada. Una volta chiarito questo punto importante, si può invece ipotizzare che la signora, dopo aver lasciato la maggior parte delle proprie sostanze alla Chiesa, abbia comunque pensato ai propri prossimi parenti. Non sappiamo esattamente che cosa ci fosse scritto nel testamento, ma si può ritenere che abbia nominato espressamente la propria sorella superstite e, magari, i nipoti figli di altri fratelli premorti. In questa direzione, va enunciata la regola in base alla quale, in difetto di testamento, il parente di grado prossimo, esclude quello di grado più remoto. I fratelli sono parenti di secondo grado, mentre i nipoti che siano figli di fratelli o di sorelle sono parenti di terzo grado. Cosa accade se un fratello è morto prima di quello della cui eredità si tratta? In questo caso opera la cosiddetta “rappresentazione” che consiste in un meccanismo giuridico in base al quale vengono alla successione i discendenti (figli o nipoti in linea retta) di colui il quale non può (in quanto appunto premorto) o non vuole (perché ad esempio rinunziante) venire all’eredità. Però questo vale in difetto di testamento che invece, nel nostro caso, esiste. Dunque nell’ipotesi concreta che stiamo considerando probabilmente i nipoti sono stati chiamati per testamento al posto dei propri genitori già morti “a fianco” dell’unica sorella superstite. Il Fisco emana gli avvisi di pagamento per le imposte soltanto in base alla denuncia di successione che è stata presentata: si deve dunque reputare che qualcuno degli eredi la abbia presentata, inserendo anche il nominativo degli altri nipoti. Essi dunque, in quanto beneficiati, dovranno essere anche tenuti a pagare le relative imposte.

Daniele Minussi

Notaio in Lecco

