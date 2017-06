Se ne parla poco per non rovinare la sorpresa, ma i preparativi per la Notte Bianca di Lecco, dicono i bene informati, stanno procedendo. La data dell’evento è già stata stabilita per il 15 luglio, non a caso quel giorno saranno aperti e visitabili gratuitamente tutti i musei cittadini dalle 10 del mattino alle 23.

Anche il programma di massima è già stato predisposto: secondo quanto reso noto la Biblioteca civica proporrà dalle ore 17 alle 22 Libri e film della notte, mentre dalle 21 alle 22 Tutti svegli: Storie della buonanotte.

Non solo, alle ore 18 al Palazzo delle Paure ecco la Visita guidata della mostra: Tino Stefanoni, pittura oltre la pittura. Opere dal 1966 al 2016. I riflettori sull’animazione e intrattenimento nelle piazze di Lecco si accenderanno a partire dalle ore 20. Originale l’esperienza che gli interessati potranno fare a Palazzo Belgiojoso: nell’ambito dell’iniziativa Musei d’estate, infatti, ecco «A occhi chiusi nel museo #1». Infine, prevista anche la My Secret Dinner che tanto successo ha riscosso l’anno scorso: le modalità sono ancora da definire.

