L’unica corsa che parte col sole e arriva dopo il tramonto, la terza edizione della Barro Sky Night è un evento unico per gli skyrunner della Provincia. «Sono tante le novità per il 2017- precisa uno degli organizzatori Matteo Mazzoleni -, percorso, trofei speciali e premi di categoria. Tutti ingredienti per rendere magica la serata di sabato 1° luglio». Sin dalle prime ore del pomeriggio sarà allestito un village con tanto di street food in piazza della chiesa a Sala al Barro.

«Il percorso sarà di 16 km con un dislivello medio di 1350 metri- continua Mazzoleni - Quanto al tracciato il protagonista della scena resterà il Monte Barro. Partiremo dal centro della frazione con 800 metri in asfalto in direzione di via del Selvetto, passando per le falesie e la baita degli Alpini di Monte Barro. Si scenderà verso Sant’Alessandro per iniziare la vera salita verso i tre corni del Barro, passeremo il sasso della Vecchia raggiungendo la baita di Piansciresa fino in località Gaggio, a Malgrate. Alterneremo un breve tratto d’asfalto, poi si tornerà sul Monte Barro. Si passerà dal traverso di Ca’ di Sbir, dalla salita della Scalogia, dal Baitello del Podista e da Camporeso, poi si tornerà in piazza a Sala al Barro per l’arrivo davanti a tutto il pubblico».

Crescono i premi: le novità il Premio Speciale Alberto Zoccatelli A.M e Barbara A.M Inoltre sono attesi i premi di categoria, oltre agli ambiti riconoscimenti ai top runner assoluti.

Barro Sky Night è anche Baby Run. Alle 16 i bambini dai 6 ai 15 anni- suddivisi in tre categorie- saranno protagonisti del pomeriggio sportivo. A seguire Santa Messa dello Sportivo (17.30) e la camminata della famiglia (19.30).

Iscrizioni disponibili fino al 28 giugno su http://www.kronoman.net/races/details/99

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Lecco"

Edizione digitale