La signora M, in pensione da qualche anno, abita al terzo piano di una palazzina senza ascensore ed è da mesi che passa le giornate con dolori articolari diffusi; nei momenti più difficili utilizza farmaci antinfiammatori per altro con risultati scadenti. Gli esami strumentali che le sono stati prescritti non evidenziano alcuna malattia, ma solo i naturali segni dell’età. Il signor P nei ritagli di tempo fra famiglia e lavoro, prosegue ancora nell’attività sportiva ma da 1 mese ha una fastidiosa tendinite alla caviglia sinistra che in questo momento lo tiene lontano dalla sua passione. Il signor F lavora nella cucina di un ristorante milanese; da 4-5 mesi il gomito e la spalla destri gli causano un dolore costante; potrebbe essere il famoso gomito del tennista ma il problema è che il signor F è un patito del gioco a carte, bridge e scala 40.

Le tre persone si chiedono spesso se sia possibile uscire dal tunnel del dolore muscolare o articolare ma soprattutto si chiedono se sia possibile farlo senza ricorrere agli antiinfiammatori, agli analgesici al cortisone o ad approcci più invasivi come la chirurgia.

La risposta è SI, arriva dagli Stati Uniti ed è nota come Proloterapia e Neuro-Proloterapia.

Ne parliamo con il dottor Renato Ciotti

«La Proloterapia e la Neuro-Proloterapia sono metodiche Americane utilizzate da diversi anni e solo da poco tempo introdotte anche in Italia - spiega il medico - La Proloterapia nasce come trattamento non chirurgico per la ricostruzione di legamenti e tendini dell’apparato muscolo scheletrico.

Tali strutture sono biancastre e fibrose proprio perché prive di irrorazione sanguigna e questo è la causa della mancata riparazione, della persistenza del danno e in ultima analisi del dolore. E’ su questo dato anatomico e fisiologico che entra in gioco la Proloterapia.

Viene utilizzata una soluzione di glucosio, il normale zucchero del caffè, a concentrazioni variabili che viene iniettata nella regione dolente con un ago sottilissimo come quello da insulina. L’obiettivo è quello di raggiungere il tendine o il legamento danneggiato per causare una infiammazione locale che porterà alla guarigione della struttura tendinea o di quella legamentosa lesionata dall’età, dai carichi di lavoro o da traumi.

E’ il processo infiammatorio causato dal glucosio che richiama, nella sede in cui è introdotto, sostanze veicolate dai vasi sanguigni dell’osso o del tessuto muscolare circostante. Queste sostanze (cellule dell’infiammazione e cellule riparative che producono ormoni e sostanze naturali) a loro volta stimolano la produzione di tessuto connettivale che ripara il danno tendineo o legamentoso. Immaginate la riparazione eccessiva di un taglio sulla pelle che si traduce nella formazione di una cicatrice. In quel caso il risultato è antiestetico e non funzionale, lo stesso risultato nel tendine o nel legamento è invece funzionale alla sua riparazione e quindi alla cessazione dello stimolo doloroso.

Per capire il concetto di dolore come conseguenza di un danno tendineo o legamentoso bisogna familiarizzare con il concetto di tensegrità cioè della distribuzione e compensazione dei carichi e delle pressioni in un sistema tenuto in tensione da cavi.

Immaginate un veliero; le vele sono tutte tirate dalle sartie (i cavi che tengono le vele in tensione sotto la forza del vento). Questo permette una distribuzione omogenea sull’albero maestro della pressione esercitata dal vento su tutto il sistema velico. Ne consegue l’armonica progressione dell’imbarcazione. Se una delle sartie (un cavo) si indebolisse perché poco teso o sfilacciato questo causerebbe una ridistribuzione della pressione su tutto il sistema velico con zone sottoposte ad un maggiore lavoro in quanto si creerebbero zone con una pressione maggiore e altre con una pressione minore. Il risultato è uno scompenso di tutto il sistema velico che si traduce in un maggior lavoro su alcune vele (con il rischio di rottura) ed un minor lavoro su altre.

La proloterapia ha un effetto “cacciavite” cioè tende a “stringere” e quindi rinforzare i tendini e i legamenti sfilacciati ridistribuendo il carico e le pressioni su tutto l’apparato tendineo che deve essere visto come il sistema di sartie che tiene in tensione l’apparato muscolo scheletrico.

Ma in pratica come si effettua??

«Si inocula con un ago sottilissimo una piccola quantità di glucosio a concentrazioni elevate con un po’ di anestetico per rendere la manovra pressoché indolore nelle sede clinicamente documentata del dolore o nella sede anatomica del tendine o del legamento causa del dolore».

Quali strutture possono essere raggiunte?

«Tutte le articolazioni, quindi spalla, gomito, anca, colonna, ginocchio, piede, collo. L’ecografia aiuta a meglio visualizzare le strutture interessate e guida l’ago con una precisione maggiore»

Ci sono effetti collaterali?

«Assolutamente no, il Glucosio a concentrazioni elevate è un antibatterico naturale».

E’ dolorosa?

«Nell’immediato no ma poiché l’obiettivo è quello di causare una infiammazione del tendine, questo nei giorni successivi potrebbe causare un lieve dolore transitorio ma che è espressione del processo di guarigione. Il sintomo è così lieve che si tratta con impacchi di acqua calda».

Come ha scoperto questa metodica?

«Nella mia vita professionale mi sono trovato per un certo periodo di tempo ad occuparmi di persone con dolore; ho capito che il mio modo di procedere, la somministrazione di farmaci analgesici, non otteneva sempre i risultati sperati quindi ho cercato di guardarmi intorno e ho scoperto questa metodica. La frequentazione di medici che utilizzavano la proloterapia e la neuroproloterapia è stata per me come una illuminazione… io passavo la maggior parte se non tutto il tempo della mia attività clinica a prescrivere farmaci mentre a quei medici non ho mai visto prescrivere un analgesico in quanto utilizzavano quasi sempre queste metodiche con risultati che, allora, mi sembravano incredibili; la gente che entrava aveva dolore e quando usciva si sentiva già meglio».

Vuol dire che i risultati sono immediati?

«Nella stragrande maggioranza dei casi sì».

Quanto dura il trattamento?

«Dipende dal singolo caso da una a più sedute ripetibili a distanza di 15-20 giorni una dall’altra ed è riproponibile se dovesse ricomparire dolore a distanza di tempo».

Ma allora, questa è la soluzione al problema dolore?

«Purtroppo non sempre, non voglio escludere di principio i farmaci o le altre metodiche, vorrei solo dire che si possono avere risultati molto buoni senza dover ricorrere ad altro. Ogni persona è singola e quindi non si può generalizzare, tuttavia, per l'impegno e il disagio che comporta a fronte dei possibili vantaggi , è sicuramente un approccio da utilizzare. Conoscendone le possibilità e i limiti, utilizzando anche esami strumentali oltre l'esame clinico, questa metodica è una freccia in più a disposizione del medico per perseguire l'obiettivo della libertà dal dolore».

Qual è la posizione della medicina ufficiale nei confronti di questa metodica?

«Probabilmente non esiste perché non la conosce e non ha visto i risultati. Se uno volesse può andare sui siti internet delle banche dati (ad esempio Pub Med) e vedrebbe che la letteratura internazionale ne parla con risultati positivi al punto tale che in America alcune assicurazioni la comprendono nei loro piani sanitari».

Quindi stiamo parlando di medicina complementare?

«Se lei vuole può benissimo usare questo termine, Il Codice di Deontologia Medica ammette il ricorso a forme complementari di Medicina purché il Medico ne abbia conoscenza e abbia acquisito la tecnica; unico problema deontologico, ma lo avevo accennato in precedenza, potrebbe essere il sottrarre metodiche potenzialmente utili al paziente. Non si propone questa metodica per un ascesso dentario o una polmonite, la si propone per i dolori cronici che, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno già avuto accesso a forme di cura che sono risultate evidentemente poco efficaci. Il problema principale rimane il benessere del soggetto e questo è un dato inconfutabile sul quale nessuno può esprimere un giudizio essendo la scala valoriale dell’individuo assolutamente ed intimamente personale».

Cos’è invece la Neuro-Proloterapia?

«Questo è sicuramente un argomento più controverso oltre che di più difficile comprensione. Il dolore può dipendere da un danno dei tessuti ma anche da un danno del nervo stesso, basti pensare alle persone con il diabete in cui i nervi sono danneggiati dalla malattia. In questo caso si parla di dolore neuropatico. Alcuni concetti possono aiutare a spiegare questo capitolo della medicina antalgica. L’uomo deriva dalla moltiplicazione di una cellula con il patrimonio genetico di entrambi i genitori; immaginate una gomma da masticare o il pongo che utilizzavamo da bambini. Da una pallina si può costruire una struttura molto più complessa e di forma diversa. I nervi che innervano una articolazione innervano anche i muscoli e la pelle che rivestono quella articolazione. In genere i nervi mandano lo stimolo doloroso dalla periferia al centro ma esiste anche la possibilità che lo stimolo sia portato in periferia quindi dalla pelle all’articolazione. Quando i nervi attraversano le fasce muscolari possono subire una specie di schiacciamento che interrompe i flussi di nutrimento che viaggiano nel nervo; questi punti anatomici vengono definiti CCI chronic constriction point (punti di costrizione cronica). Lo schiacciamento del nervo danneggia il flusso di sostanze nutritizie e questo causa la genesi di uno stimolo elettrico che viene percepito dal cervello come dolore al ginocchio o all’anca. Il concetto di dolore per un danno situato in una sede anatomica diversa da quella che soggettivamente viene percepita appare strano alla prima lettura, come mi fa male il ginocchio e il danno è 15 cm sopra? Il mio cervello allora mi dà una informazione sbagliata, non è possibile! Invece è possibilissimo! A tutti è capitato di salire in treno in una grande stazione. Ci si siede e dal finestrino si osserva il treno del binario accanto che inizia a muoversi. Per i primi istanti il nostro corpo reagisce spostandosi verso lo schienale come se fosse il nostro treno a muoversi… dopo qualche istante ci accorgiamo che non è così e il nostro corpo riprende la posizione di prima. Questo è un classico esempio di informazione sbagliata che ci viene data dal nostro cervello: ti stai muovendo... e quindi noi reagiamo per contrastare il supposto movimento. Un altro esempio di informazione non corretta sono le illusioni ottiche, in uno stesso disegno possiamo vedere 2 cose completamente diverse. I punti di costrizione dei nervi danno questa informazione al cervello: «è il ginocchio che fa male», mentre in realtà il danno è altrove. Un altro concetto che aiuta a spiegare questa situazione è l’immagine dello spettatore innocente. La persona sente dolore al ginocchio o all’anca (lo spettatore innocente) quando in realtà il dolore dipende dalla costrizione del nervo che innerva il ginocchio o l’anca e che si verifica anche a distanza significativa di centimetri dalla sede percepita come dolente.

L’introduzione di piccole quantità di glucosio a concentrazioni bassissime in corrispondenza di questi nervi ha la capacità di spegnere gli interruttori del nervo e quindi causa la cessazione dello stimolo doloroso.

Ovviamente la Neuro-Proloterapia è efficace nella misura in cui si conosce l’anatomia del corpo umano e il decorso dei nervi. Qualche volta è possibile palpare i punti di costrizione come un esile cordoncino; è stupefacente come la stessa sensazione scompaia dopo l’introduzione di piccole quantità di glucosio».

Quante infiltrazioni devono essere fatte?

«In genere si cerca di bagnare tutto il decorso del nervo, l’esame clinico aiuta ad individuare i punti in quanto questi sono dolenti alla palpazione.

I risultati sono dipendenti dal singolo caso in genere si ha libertà dal sintomo per un certo periodo di tempo, ripetendo i trattamenti il periodo libero da dolore aumenta sempre di più fino a conferire benessere a lungo termine».

Dove possiamo beneficiare di questa metodica non invasiva e non farmacologica?

Il dott Ciotti opera presso lo studio medico Razzano ad Arlate di Calco che già si occupa di benessere e prevenzione a 360 gradi per maggiori informazioni è possibile contattarlo al numero 039 9920838 oppure via mail ciottireno@gmail.com

