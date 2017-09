L’autunno è tra i periodi dell’anno nei quali i topi si riproducono più velocemente, per questo può capitare di imbattersi in colonie di questi sgradevoli roditori in casa, in cantina, in giardino e in altri luoghi solitamente frequentati dalla famiglia.

«Quando si scopre un’infestazione di topi o ratti è necessario intervenire in modo radicale per eliminarli in quanto questi animali sono portatori di malattie talvolta anche molto pericolose - spiegano i responsabili di Alta Brianza, impresa di servizi con sede a Merone - Solo professionisti qualificati, previo adeguato sopralluogo, sapranno intervenire con le modalità più opportune, portando a termine deratizzazioni e disinfestazioni mirate, utilizzando esclusivamente prodotti di ultima generazione. Noi di Alta Brianza, a seconda del tipo e consistenza dell'infestazione interverremo con le modalità opportune: il tutto si risolverà in tempi rapidi e senza generare disagi ai residenti». Alta Brianza è impresa dall'esperienza ultradecennale nel settore delle pulizie, pronta a risolvere ogni situazione, utilizzando sempre i prodotti più adatti. Per informazioni chiamare il telefono 031.6126783, oppure scrivere a info@pulizia-altabruianza.com. Infine è possibile recarsi presso la sede di Merone, in via Appiani 11.

