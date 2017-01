E’ stata trasportata a Lecco, per l’autopsia, la salma di Maria Paleari, la 77enne rivenuta morta nella propria abitazione nella tarda mattinata di oggi. Per tutta la giornata, fino al tardo pomeriggio i Carabinieri sono stati impegnati ad eseguire accertamenti all’interno e attorno alla villetta di via Porta dove la vedova abitava sola. La morte sarebbe imputabile ad un gesto estremo, ma gli inquirenti stanno evidentemente verificando un quadro ben più complesso di elementi. Sulle indagini vige il massimo riserbo, ma in paese si sono rincorse nell’arco della giornata almeno due congetture. Sulle prime di un furto degenerato in omicidio dopo la reazione della vittima. Più tardi il gesto tragico, innegabile per gli inquirenti ma incomprensibile, soprattutto per chi conosceva la donna, carattere riservato ma forte, ha portato ad ipotizzare anche la possibilità di una truffa forse subita nei giorni addietro e causa di un’inconsolabile mortificazione. ogni elemento resta comunque al vaglio degli inquirenti. A trovare la donna ormai priva di vita e a dare l’allarme è stata la nuora che abita a poca distanza dalla villetta e che si era preoccupata alla vista delle tapparelle ancora abbassate. Attorno alle 11.15, quando il campanile aveva scandito l’agonia. la drammatica notizia si è diffusa in tutta la frazione.Sul prossimo numero del giornale tutti i particolari della vicenda.

